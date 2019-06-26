В Орловской области издадут Красную книгу

Сбор предложений о включении объектов животного и растительного мира в Красную книгу Орловской области проводит управление эконадзора и природопользования регионального Департамента надзорной и контрольной деятельности, сообщает пресс-служба губернатора.

Предложения принимаются от научных учреждений и организаций, соответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов госвласти Орловской области и органов местного самоуправления, а также общественных организаций и жителей региона до 26 июля 2019 года.