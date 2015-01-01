В Орловской области изменится расписание движения двух пригородных поездов

В Орловской области в середине марта изменится расписание движения двух пригородных поездов.

В Орловско-Курском регионе МЖД продолжаются плановые ремонтные работы, направленные на повышение безопасности движения поездов.

16 и 17 марта на однопутном перегоне Орёл – Хотынец железнодорожники проведут укладку новых рельсовых плетей.

В связи с этим 16 марта не будет курсировать пригородный поезд №6403/6444 сообщением Верховье – Орёл, время отправления которого по графику в 11:33, а также снят с рейса пригородный поезд № №6443/6404 отправлением в 13:25 из Орла в Верховье.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru).