В Орловской области изменится расписание движения двух пригородных поездов

В Орловской области в середине марта изменится расписание движения двух пригородных поездов.

В Орловско-Курском регионе МЖД продолжаются плановые ремонтные работы, направленные на повышение безопасности движения поездов.

16 и 17 марта на однопутном перегоне Орёл – Хотынец железнодорожники проведут укладку новых рельсовых плетей.

В связи с этим 16 марта не будет курсировать пригородный поезд №6403/6444 сообщением Верховье – Орёл, время отправления которого по графику в 11:33, а также снят с рейса пригородный поезд № №6443/6404 отправлением в 13:25 из Орла в Верховье.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru).

 

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Опубликовано 13 Мар 2017 в 14:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 29

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