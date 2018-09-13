В Орловской области изъяли более 30 кг конопли

В Орловской области полицейские установили граждан, причастных к хранению более 30 килограммов конопли. Растение, содержащее наркотическое средство, изъято. Злоумышленники задержаны.

Житель Орловского района 1965 года рождения, а также житель Орла 1964 года рождения, оба ранее судимые, вырастили в поле возле деревни Юдинка Верховского района растение, содержащее наркотическое средство, а затем собрали, чтобы приготовить для употребления. Однако свой преступный замысел злоумышленники не довели до конца. Фрагменты растения полицейские изъяли и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД.

Исследование показало, что изъятое вещество– конопля, общим весом более 30 килограммов 700 граммов.

В отношении подозреваемых по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ следственным отделом ОМВД России по Верховскому району возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Орловской области.