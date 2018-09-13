13 сентября 2018



В Орловской области изъяли более 30 кг конопли

В Орловской области полицейские установили граждан, причастных к хранению более 30 килограммов конопли. Растение, содержащее наркотическое средство, изъято. Злоумышленники задержаны.

Житель Орловского района 1965 года рождения, а также житель Орла 1964 года рождения, оба ранее судимые, вырастили в поле возле деревни Юдинка Верховского района растение, содержащее наркотическое средство, а затем собрали, чтобы приготовить для употребления. Однако свой преступный замысел злоумышленники не довели до конца. Фрагменты растения полицейские изъяли и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД.

Исследование показало, что изъятое вещество– конопля, общим весом более 30 килограммов 700 граммов.

В отношении подозреваемых по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ следственным отделом ОМВД России по Верховскому району  возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 13 Сен 2018 в 12:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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