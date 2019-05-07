В Орловской области изъяли еще 300 мин и снарядов времен ВОВ

В теплое время года в связи с проведением работ на земле увеличивается количество найденных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Минувшим днем сотрудники группы специальных (взрывных) работ Орловской областной поисково-спасательной службы обезвредили более 300 взрывоопасных предметов, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Практически ежедневно спасатели-взрывники выезжают на обезвреживание опасных находок. 6 мая они работали в Болховском районе. Около села Городище были изъяты и обезврежены 55 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, одиннадцать снарядов калибра 45 мм, четыре гранаты Ф-1, две гранаты М-24, 122 гранаты РГД и 105 взрывателей к ним, 46 минометных мин калибра 82 мм, две противопехотные мины СМ-35, две противотанковые мины ТМ-35, один килограмм тротила.

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей. Она заключается в том, что подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам. Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительная вибрация боеприпаса может стать летальной. Не говоря о том, что наносить удары по находке очень опасно.