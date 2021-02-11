В Орловской области изъяли крупную партию немаркированного алкоголя

Трёх орловчан 1957, 1977 и 1979 годов рождения подозревают в незаконном обороте алкоголя, сообщает УМВД по Орловской области.

Полицейские установили, что мужчины, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью незаконного извлечения прибыли, не имея лицензии на осуществление закупки, хранения и поставок этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, незаконно произвели, хранили в целях сбыта и осуществляли продажу немаркированной алкогольной продукции под видом водки, коньяка и бренди.

Правоохранители изъяли порядка тысячи стеклянных бутылок объемами 0,5 и 0,7 литра, не соответствующих требованиям ГОСТ, с этикетками российских производителей водки и коньяка без федеральных специальных марок, а также более тонны этилового спирта в пластиковых канистрах, предназначенного для дальнейшей реализации.

Всё это было обнаружено в городе Орле и Орловском районе в жилье подозреваемых, в хозяйственных постройках, гаражных боксах, и транспортных средствах. Общая стоимость изъятой спиртосодержащей продукции составила свыше 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.