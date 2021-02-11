11 февраля 2021



В Орловской области изъяли крупную партию немаркированного алкоголя

Трёх орловчан 1957, 1977 и 1979 годов рождения подозревают в незаконном обороте алкоголя, сообщает УМВД по Орловской области.

Полицейские установили, что мужчины, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью незаконного извлечения прибыли, не имея лицензии на осуществление закупки, хранения и поставок этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, незаконно произвели, хранили в целях сбыта и осуществляли продажу немаркированной алкогольной продукции под видом водки, коньяка и бренди.

Правоохранители изъяли порядка тысячи стеклянных бутылок объемами 0,5 и 0,7 литра, не соответствующих требованиям ГОСТ, с этикетками российских производителей водки и коньяка без федеральных специальных марок, а также более тонны этилового спирта в пластиковых канистрах, предназначенного для дальнейшей реализации.

Всё это было обнаружено в городе Орле и Орловском районе в жилье подозреваемых, в хозяйственных постройках, гаражных боксах, и транспортных средствах. Общая стоимость изъятой спиртосодержащей продукции составила свыше 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

 

В холодильнике орловчанки обнаружили труп младенца
На сотрудника орловского УФСИН завели 16 дел за взятки
В Орловской области опять прогнозируют ухудшение погоды
Опубликовано 11 Фев 2021 в 11:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"