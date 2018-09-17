В Орловской области кинолог раскрыл кражу зерна

В МО МВД «Ливенский» обратился работник одного из местных животноводческих хозяйств с заявлением о краже зерна со склада.

Осматривая место происшествия, полицейские обнаружили, что повреждена часть забора и предположили, что таким путем злоумышленник проник на территорию хозяйства. След подозреваемого взяла служебная собака, сотрудники территориального ОВД проследовали за ней.

Служебный пес по кличке Барон привел полицейских к домовладению, на территории которого они и обнаружили около 200 кг похищенного зерна.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель 1983 года рождения, сотрудник животноводческого предприятия. Свою вину он признал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, похищенное изъято, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.