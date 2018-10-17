17 октября 2018



В Орловской области ликвидировано 100 несанкционированных свалок

Активисты Общероссийского народного фронта в Орловской области добились ликвидации 100 несанкционированных свалок на территории региона. В общей сложности орловцы оставили на интерактивной карте свалок 206 обращений.

— Интерактивный ресурс проекта Народного фронта «Генеральная уборка» стал эффективным механизмом по ликвидации несанкционированного скопления мусора. Все, кто неравнодушен к состоянию окружающей среды, могут легко присоединиться к нашему проекту и продолжить бороться со скоплениями мусора вне отведенных для этого мест, – заметил член регионального штаба ОНФ в Орловской области Павел Меркулов.

Благодаря проекту ОНФ «Генеральная уборка» в 2017-ом была ликвидирована масштабная свалка несанкционированного полигона бытовых отходов в деревне Нижняя Лужна Орловского района. В общей сложности площадь свалки составила более 200 соток. Также в 2017-ом активистам ОНФ удалось добиться уборки свалки спиленных деревьев у дороги в Неполодском сельском поселении. В мае 2018-го была ликвидирована несанкционированная свалка мусора площадью 1 га в Мценском районе Орловской области, которая раннее также гражданами была отмечена на интерактивной карте свалок.

— Все сигналы, поступающие на интерактивную карту свалок, активисты ОНФ направляют в органы власти. Эффективнее всего выстроилась работа по ликвидации свалок с администрацией Орла, Мценска и Орловского района. Мы призываем граждан активнее участвовать в работе проекта и сообщать о незаконных мусорных объектах, так как это поможет нам сделать наш регион, нашу страну чище, улучшить экологическую обстановку не только для себя, но и для будущих поколений, – рассказала член регионального штаба ОНФ в Орловской области Екатерина Глазкова.

В рамках работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» активисты Народного фронта в Орловской области организуют экологические акации и субботники. За два года общественники высадили более 300 саженцев дуба и клена. Местом высадки саженцев стали территории убранных несанкционированных свалок. Кроме этого, активисты проекта ОНФ «Генеральная уборка» следят за чистотой памятного места в Орле «Тургеневский бережок». Здесь на протяжении последних двух лет общественники организуют субботники.

Напомним, проект Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» реализуется с 2017 года для общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона. В рамках проекта был запущен открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором граждане могут сами отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку.

 

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Опубликовано 17 Окт 2018 в 15:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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