В Орловской области львиную долю саженцев продавали с нарушениями

Россельхознадзором с начала года на территории Орловской области проведено более 300 мероприятий по контролю за оборотом семенного материала. Выявлено 254 нарушения, большая часть которых связана с нарушением порядка реализации семян. Проконтролировано 18,2 тысячи саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников. При этом было установлено, что 17,3 тысячи из них находились в реализации без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества. Все они были сняты с реализации.

Особенность саженцев то, что оценить их качество можно лишь через длительное время, когда уже затрачены время и усилия. Поэтому при покупке не надо верить красивым фотографиям и многообещающим названиям сортов. Спрашивайте документы на сортовые и посадочные качества, а также обращайте внимание на внешний вид саженцев.

Если вы покупаете саженцы с открытой корневой системой, то очень внимательно осмотрите корни. Они должны расти во все стороны, не иметь повреждений, иметь светлую окраску. Корни должны быть упругими, при сгибе не ломаться, не трескаться. У хорошо развитых однолетних и двухлетних саженцев основных корней должно быть не менее 4-5 штук. Саженец должен быть без листьев, иначе растение быстро теряет влагу.

При выборе саженца с закрытой корневой системой, осмотрите контейнер. В нём всегда имеются отверстия, через которые должны быть видны корни, имеющие здоровый светлый цвет. Но для того, чтобы полностью быть уверенными в покупке, попросите у продавца разрешения взять саженец за ствол, поднять его вместе с контейнером и слегка потрясти. С саженцем, выросшим в контейнере, ничего опасного не случится.

Немаловажное значение имеет возраст саженца. Учтите, что чем моложе саженец, тем легче он приживается. Одно- или двухлетний саженец будет меньше переболевать, чем более высокорослый и привлекательный трехлетний. Ну, а перед покупкой желательно посмотреть справочную литературу, уточнить характеристики желаемых сортов и есть ли эти сорта в реестре селекционных достижений, допущенных к использованию.