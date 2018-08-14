14 августа 2018



В Орловской области людей с инвалидностью научили играть в бочча

В Орловской области прошло два турнира по бочча среди детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Бочча – спортивная игра с мячом на точность. Имеет сходство к боулингом и керлингом. Игра создана для людей с тяжелыми формами заболеваний ДЦП и опорно-двигательного аппарата. С 1984 года игра входит в программу Паралимпийских игр. Бочча развивает мышцы рук, ладоней, плечевой пояс, мелкую моторику. Занятия с мячом улучшают координацию и пространственное мышление. Чтобы молодые люди знали правила, фонд «Новая жизнь» разместил на официальном сайте обучающий ролик. В перспективе — проведение онлайн-вебинаров по теории и практике игры — сообщило «Агентство социальной информации».

Комплект для игры бочча московский фонд «Новая жизнь» подарил детскому дому в минувшем году. «В 2017 году мы провели презентацию бочча в Болховском интернате. Ребятам игра понравилась, и они попросили оставить оборудование для занятий», — рассказал президент фонда Олег Голубев.

«Мы видим, что есть общественный запрос на эти виды спорта, и вместе с фондом готовы развивать инициативу. С главой фонда обсудили проведение первого регионального официального турнира в Орле. Подыскиваем удобную площадку», — рассказал начальник облуправления физической культуры и спорта Алексей Берестов.

 

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Опубликовано 14 Авг 2018 в 16:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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