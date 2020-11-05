5 ноября 2020



  В Орловской области  магазины не организуют «входной фильтр» для посетителей

Управление Роспотребнадзора по Орловской области продолжает ежедневно контролировать  соблюдение противоэпидемических требований предприятиями торговли.

Как сообщает надзорное ведомство, в ходе очередной проверки выяснилось, что в магазинах торговой сети «Пятерочка» ООО «Агроторг», «Магнит» «АО Тандер», «Красное и Белое»  ООО «Альфа Рязань», «Светофор» ООО «Торгсервис71», «Оптовичок»  ООО «Фаворит» не был организован ежедневный «входной фильтр» с проведением температурного контроля для персонала.

В магазинах торговой сети «Пятерочка», «Магнит» «АО Тандер», «Пятачок»  ООО «Дионис», магазинах   «Продукты» индивидуальных предпринимателей г.Орла, г.Мценска, п.Глазуновка, п.Шаблыкино персонал работал без масок и перчаток, либо с приспущенными масками; кроме того, в этих магазинах не был обеспечен пятидневный неснижаемый запас дезинфицирующих средств вирулицидного действия, масок и перчаток.

Не проводилась дезинфекция контактных поверхностей с установленной кратностью (ручки дверей, прилавки, кассовые аппараты, считыватели банковских карт, поручни, перила) в магазинах торговой сети «Пятерочка» «Агроторг», «Бристоль», «Магнит» «АО Тандер», «Красное и Белое»  ООО «Альфа Рязань», магазинах «Продукты» индивидуальных предпринимателей п.Кромы, г.Дмитровска, п. Шаблыкино,п.Глазуновка.

Не проводилось обеззараживание воздуха, отсутствовали рециркуляторы для обеззараживания воздуха в магазинах торговой сети  «Светофор» «Торгсервис71»,  ТЦ «Европа», «Фасоль», ООО «Корзинка 6», «Оптовичек» , «Лимон», «Ливенское райпо», магазинах «Универсам», «Продукты», «Олимп» индивидуальных предпринимателей г.Ливны, г.Дмитровска, «Продукты» п. Шаблыкино.

Не соблюдалась социальная дистанция и режим ограничений, установлены факты продажи  неупакованных товаров в  магазинах индивидуальных предпринимателей г.Ливны в  павильонах  на ярмарках п. Кромы и г. Орла.

По фактам выявленных нарушений составлено 49 протоколов об административных правонарушениях по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.

 

Пропавшую в Орле девочку нашлии
В Орле управляющую организацию оштрафовали на 140 тыс. рублей
Бывший сотрудник исправительной колонии подозревается в получении взятки
Опубликовано 05 Ноя 2020 в 14:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 69

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"