В Орловской области магазины не организуют «входной фильтр» для посетителей

Управление Роспотребнадзора по Орловской области продолжает ежедневно контролировать соблюдение противоэпидемических требований предприятиями торговли.

Как сообщает надзорное ведомство, в ходе очередной проверки выяснилось, что в магазинах торговой сети «Пятерочка» ООО «Агроторг», «Магнит» «АО Тандер», «Красное и Белое» ООО «Альфа Рязань», «Светофор» ООО «Торгсервис71», «Оптовичок» ООО «Фаворит» не был организован ежедневный «входной фильтр» с проведением температурного контроля для персонала.

В магазинах торговой сети «Пятерочка», «Магнит» «АО Тандер», «Пятачок» ООО «Дионис», магазинах «Продукты» индивидуальных предпринимателей г.Орла, г.Мценска, п.Глазуновка, п.Шаблыкино персонал работал без масок и перчаток, либо с приспущенными масками; кроме того, в этих магазинах не был обеспечен пятидневный неснижаемый запас дезинфицирующих средств вирулицидного действия, масок и перчаток.

Не проводилась дезинфекция контактных поверхностей с установленной кратностью (ручки дверей, прилавки, кассовые аппараты, считыватели банковских карт, поручни, перила) в магазинах торговой сети «Пятерочка» «Агроторг», «Бристоль», «Магнит» «АО Тандер», «Красное и Белое» ООО «Альфа Рязань», магазинах «Продукты» индивидуальных предпринимателей п.Кромы, г.Дмитровска, п. Шаблыкино,п.Глазуновка.

Не проводилось обеззараживание воздуха, отсутствовали рециркуляторы для обеззараживания воздуха в магазинах торговой сети «Светофор» «Торгсервис71», ТЦ «Европа», «Фасоль», ООО «Корзинка 6», «Оптовичек» , «Лимон», «Ливенское райпо», магазинах «Универсам», «Продукты», «Олимп» индивидуальных предпринимателей г.Ливны, г.Дмитровска, «Продукты» п. Шаблыкино.

Не соблюдалась социальная дистанция и режим ограничений, установлены факты продажи неупакованных товаров в магазинах индивидуальных предпринимателей г.Ливны в павильонах на ярмарках п. Кромы и г. Орла.

По фактам выявленных нарушений составлено 49 протоколов об административных правонарушениях по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.