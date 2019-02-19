19 февраля 2019



В Орловской области медведя привили от бешенства

Во Мценском районе ежегодно проводят вакцинацию до 1500 голов восприимчивых животных против бешенства. На днях защиту от смертельно опасного заболевания получил медведь, принадлежащий дрессировщику из города Мценска. Также кроме прививки была проведена идентификация животных, — уточнили в областном управлении ветеринарии.

Напомним, чаще всего бешенство передаётся человеку через укус больного животного, но также возможно заражение и через ссадину, царапину или другую рану. Бешенство – это смертельное заболевание, и летальный исход для человека неизбежен (по данным других источников — спасти больного человека можно, но в РФ такие операции не проводят). Если вовремя обратиться за медицинской помощью, то вероятность заражения существенно снижается. Страшилки про 40 уколов в живот уже давно никого не пугают — курс прививок состоит всего из 6 уколов. А самым сложным оказывается воздержание от алкоголя на все время проведения курса.

 

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Опубликовано 19 Фев 2019 в 12:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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