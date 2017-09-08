В Орловской области мошенники действуют от имени руководителя управления Роспотребнадзора

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области  предупреждает о мошенничестве неизвестных лиц, действующих от имени руководителя управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Пресс-служба ведомства сообщает, что представителям коммерческих и некоммерческих структур по телефону продолжают поступать обращения неизвестных лиц от имени руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области Румянцева Александра Павловича с просьбами перечисления денежных средств для оказания финансовой помощи по приобретению дорогостоящего медицинского оборудования в областную детскую больницу.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области информирует, что просьбы и  требования об оказании благотворительной помощи или благотворительного взноса на проведение каких-либо мероприятий от имени руководителя, его заместителей или иных должностных лиц управления Роспотребнадзора по Орловской области являются «лжепросьбами».

В правоохранительные органы уже поступила информация о таких фактах.  Управление Роспотребнадзора просит  сообщать о «лжепросьбах» по телефону (4862) 41-51-97, на электронный адрес Управления Роспотребнадзора по Орловской области: uprav@57.rospotrebnadzor.ruили письменно по адресу: 302040, г.Орел, Наугорское шоссе, 2а.

 

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Опубликовано 21 Сен 2017 в 12:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 3

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