23 марта 2021



В Орловской области мошенники обещали устроить в вуз абитуриента за 800 тыс. рублей

Следствием установлена четвертая соучастница преступной группы, реализовавшей мошенническую схему при планируемом поступлении абитуриента в Орловский юридический институт МВД России

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области продолжается расследование уголовного дела в отношении участников преступной группы, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проведенных следственных действий установлена четвертая соучастница совершенного преступления – старший специалист направления по работе с личным составом МО МВД России «Сосковское», действия которой также квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, подозреваемые вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств потерпевшей, введя последнюю в заблуждение относительно своих возможностей по решению вопроса о зачислении ее сына для прохождения обучения в ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова». Реализуя преступный умысел, 13 марта 2021 года одна из подозреваемых получила от потерпевшей 800 тысяч рублей и обратила их в свою пользу, распределив между участниками преступной группы.

В настоящее время с подозреваемыми проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 23 Мар 2021 в 14:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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