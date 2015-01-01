В Орловской области мошенники обзванивают доверчивых пенсионеров

В Пенсионный фонд опять стали поступать сообщения от орловцев, которым звонили неизвестные люди и пытались узнать номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию, — сообщили в пресс-службе ПФР.

По словам пенсионеров, мошенники действуют следующим образом: звонят, представляются сотрудником Пенсионного фонда, задают несколько незначительных вопросов, а затем просят назвать данные банковской карты якобы с целью проверки информации или под каким-нибудь другим предлогом.

В ПФР в очередной раз обратились к пенсионерам с просьбой быть осторожными и бдительными. Ни в коем случае не стоит сообщать неизвестным людям данные банковских карт, счетов, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию. Кроме того еще раз напоминаем, что сотрудники ПФР никогда не ходят по домам, не обзванивают своих клиентов, не собирают информацию о банковских счетах и паспортные данные, не приносят прибавку к пенсии на руки, не консультируют на дому и не проводят никаких сходов либо собраний во дворах.

Любая работа с клиентами проводится сотрудниками Пенсионного фонда только в клиентской службе. Если вам звонят по телефону или в дверь и представляются сотрудником Пенсионного фонда, то это повод насторожиться: вероятно, вы столкнулись с мошенником.

Любую информацию о работе ПФР, о предстоящих выплатах и прибавках к пенсии можно уточнить по телефону «горячей линии» 72-92-36.