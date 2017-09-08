В Орловской области на карантин закрыты три школы

С 20 по 26 ноября в области зарегистрировано 4 262 случая заболеваний ОРВИ. Дети в возрасте до 14 лет составили 64,7% от общего числа заболевших. Для снижения заболеваемости власти стараются разобщить детей в организованных коллективах. По состоянию на 27.11.2017 г. в 17-ти образовательных учреждениях введены ограничительные мероприятия: учебный процесс приостановлен в 3-х школах (в Орле, Кромском и Залегощенском районах), в 14 школах ограничительные мероприятия введены по классам (в Орле, Орловском, Ливенском, Залегощенском, Малоархангельском районах).

Среди совокупного населения области и Орла отмечается незначительное превышение эпидемических порогов на 11,8% и 12,2% соответственно. Превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ зарегистрировано среди детей 7-14 лет. По данным лабораторного мониторинга, в настоящее время заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии (у больных идентифицированы вирусы парагриппа 1 и 3 типа, аденовирусы, РС-вирус, бокавирусы).

При этом на территории области остается напряженной ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями. Чтобы прекратить распространение пневмоний орловцам настоятельно рекомендуют — не посещать коллективы, ели у вас или ваших детей появились признаки острых респираторных инфекций. Только своевременная изоляция заболевших позволяет эффективно предотвратить распространение заболевания.