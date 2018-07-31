В Орловской области на «карте убитых дорог» появился мост

ОНФ обратился в правительство Орловской области из-за аварийного моста через реку Цон в Урицком районе. Ранее данный участок дороги был отмечен местными жителями на карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

В ОНФ обратились жители Сосковского и Урицкого районов, которые рассказали об аварийном состоянии моста через реку Цон в районе деревни Богдановка. В 2017-ом произошел обвал одной из несущих плит конструкции моста. Пропускная способность дорожного полотна стала меньше.

— С момента обрушения прошло более года, но конкретных мер для ремонта моста принято не было. Единственное, что было сделано, это установлены знаки с обозначением опасного участка дороги, – заметил член регионального штаба ОНФ Евгений Лыкин.

Мост через реку Цон расположен на автодороге Нарышкино – Сосково. Это дорога регионального уровня — по ней выстроены маршруты пассажирских автобусов от Орла до деревень и сел двух районов: Урицкого и Сосковского. Выехав на место, активисты выяснили, что упавшая плита с моста и мостовое ограждение лежат на берегах и дне реки Цон. Продолжается крошение бетонных элементов моста.

— Через мост идет огромный поток автотранспорта. Опасность вызывает движение через мост тяжелых крупногабаритных машин, которых сейчас с началом уборки зерновых культур будет становиться каждый день больше. Эти факты повысят вероятность дальнейшего разрушения моста. Поэтому необходимо задуматься о его ремонте сейчас и не откладывать решение этой проблемы, – отметил член регионального штаба ОНФ Сергей Мальфанов.