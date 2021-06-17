17 июня 2021



В Орловской области на каждого ребенка из многодетной семьи выделят по 677р.18 коп. к новому учебному году

С 1 июля 2021 года начинается выплата единовременного пособия многодетной семье к началу учебного года на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации, в соответствии с Законом Орловской области от 2 октября 2003 года № 350-ОЗ «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки».

По информации департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, размер единовременного пособия к началу учебного года в 2021 году составляет 677 руб. 18 коп.

Подать заявление о назначении и выплате единовременного пособия в Областной центр социальной защиты населения по месту жительства можно только в период с 1 июля по 30 сентября текущего года.

 

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Опубликовано 17 Июн 2021 в 14:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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