24 марта 2022



В Орловской области на малый бизнес снизится административная нагрузка

Госдума в III чтении приняла изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях для снижения административной нагрузки на малый бизнес.

Изменения предусматривают простые, но эффективные шаги, которые помогут реально поддержать малые и средние предприятия, облегчат им ведение бизнеса. В частности, поправки предлагают:

дать предпринимателю «право на ошибку», ‒ предупреждать его при первом нарушении и разъяснять, а не сразу штрафовать, если не был никому причинен вред;

уменьшить размер штрафа для микро-, малых и средних предприятий, приравняв их по размеру штрафа к индивидуальным предпринимателям. Если в статье нет наказания для индивидуальных предпринимателей, то штраф будет назначаться в диапазоне не более половины от максимальной и не менее половины от минимальной суммы;

не штрафовать одновременно юридическое лицо и должностное лицо в том случае, если виноват только работник, а предприниматель все требования выполнил;

не суммировать штрафы в рамках одной проверки (одна проверка – одна санкция).

Последние две поправки предложили распространить на все организации и индивидуальных предпринимателей без исключения, в том числе малый бизнес вне реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, бюджетные учреждения и крупный бизнес.

По информации официального Портала Орловской области

 

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Опубликовано 24 Мар 2022 в 14:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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