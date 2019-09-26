В Орловской области на площади 176 га отменен карантин по повилике

25 сентября 2019 года Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям по результатам карантинных фитосанитарных обследований территории Орловской области упразднена карантинная фитосанитарная зона и отменен карантинный фитосанитарный режим по повилике на отдельных участках Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области (в границах населенного пункта д. Вязки) и на территории МПП ВКХ «Орелводоканал» на общей площади 176 га.

Карантинная фитосанитарная зона на данной территории была установлена в 2014 году. Управлением Россельхознадзора была разработана и утверждена программа по локализации и ликвидации карантинного объекта. Собственниками и пользователями земельных участков в течение 6 лет осуществлялись мероприятия по скашиванию, сжиганию и уничтожению сорняков с применением гербицидов.

В связи с ликвидацией карантинного объекта и его отсутствием в карантинной фитосанитарной зоне в течение 3-х лет подряд (с 2017 года) принято решение об упразднении карантинной фитосанитарной зоны, информирует пресс-служба ТУ Россельхознадзора.