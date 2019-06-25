25 июня 2019



В Орловской области на птицеферме кровь просто сливали в ямы в ближайшей лесополосе

В июне сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку птицеводческого предприятия ООО «ПРОДМИТ», расположенного в Ливенском районе. В ходе проверки были установлены нарушения в части утилизации биологических отходов.

Так, на предприятии не предусмотрено специальное место для утилизации павшей птицы и отходов инкубации. Площадка для сбора биологических отходов не огорожена, имеется доступ для посторонних лиц, животных и синантропной птицы. Контейнеры негерметичны и не имеют плотно закрывающихся крышек, земля вокруг контейнеров загрязнена биологическими отходами (кровь, пух, перо). В трёхстах метрах от цеха убоя и переработки, в районе дубовой посадки, обнаружены свежевырытые ямы, на треть заполненные кровью, а также ямы, присыпанные грунтом, вокруг которых имеются пух, перо, разливы крови. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, все увиденное свидетельствует о захоронении биологических отходов в землю. Поскольку выявленные нарушения создают реальную угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний — было решено обратиться в суд. Решением суда от 17.06.2019 деятельность предприятия в части утилизации биологических отходов приостановлена сроком на 90 суток. Предприятию запрещено вывозить с территории цеха убоя и переработки биологические отходы и уничтожать их путем захоронения в землю.

 

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Опубликовано 25 Июн 2019 в 12:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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