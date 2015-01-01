В Орловской области на строительстве дорог воровали десятки миллионов рублей

В суд направлено уголовное дело о хищении бюджетных денег, выделенных на строительство автомобильных дорог в Орловской области. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Спецстрой – Монтаж» Андрея Парфененко. Он обвиняется в совершении мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере, а также в причинение ущерба в особо крупном размере и в легализация средств, приобретенных в результате преступления.

Согласно предъявленному обвинению, гендиректор заключил с «Орёлгосзаказчиком» контракт на ремонт и строительство автомобильных дорог. С целью хищения бюджетных средств по указанию Парфененко были подготовлены и представлены в «Орёлгосзаказчик» документы, содержащие ложные сведения об объемах, стоимости выполненных работ по строительству автомобильных дорог в Покровском и Мценском районах Орловской области.

Фактически же строительство дорог осуществлено не было. Кроме того, гендиректор «Спецстрой-Монтажа» в нарушение условий контракта нанял субподрядчика на строительство автомобильной дороги в Ливенском районе. И сообщил ложную информацию о том, что «Орёлгосзаказчик» не оплатил выполненные работы.

Для легализации полученных преступным путем средств по указанию Парфененко деньги были перечислены на расчетный счет фирмы-однодневки. После совершения «однодневкой» нескольких финансовых операций деньги обналичили и передали Парфененко. Всего гендиректор получил наличкой 27 млн 900 тыс. руб. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Орла для рассмотрения по существу.

 

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Опубликовано 14 Апр 2017 в 15:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 33

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Жил отважный капитан.


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