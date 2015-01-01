В Орловской области на железнодорожной платформе задержали гражданина с наркотиками

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Орел задержали на железнодорожной платформе остановочного пункта 5 км перегона «Орел — Домнино» гражданина 1979 года рождения. Как выяснилось, при себе у него были наркотики.

В ходе проведения досмотра в присутствии понятых в кармане брюк задержанного была обнаружена пачка из — под сигарет «Винстон», внутри которой находился пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Согласно проведенного исследования, содержимое является производным наркотического средства «N-метилэфедрон» общей массой 0,45 грамма.

Со слов гражданина, наркотическое средство он нашел под скамейкой на платформе. Наркотики он собирался использовать для личного употребления, цели сбыта не имел.

— В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ч.1 ст.228 УК РФ, по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в значительном размере, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет либо штраф, сообщает старший инспектор ГИО штаба ЛО МВД России на станции Орёл Инна Таль.

 

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Опубликовано 12 Янв 2017 в 12:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 33

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