В Орловской области на железнодорожной платформе задержали гражданина с наркотиками

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Орел задержали на железнодорожной платформе остановочного пункта 5 км перегона «Орел — Домнино» гражданина 1979 года рождения. Как выяснилось, при себе у него были наркотики.

В ходе проведения досмотра в присутствии понятых в кармане брюк задержанного была обнаружена пачка из — под сигарет «Винстон», внутри которой находился пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Согласно проведенного исследования, содержимое является производным наркотического средства «N-метилэфедрон» общей массой 0,45 грамма.

Со слов гражданина, наркотическое средство он нашел под скамейкой на платформе. Наркотики он собирался использовать для личного употребления, цели сбыта не имел.

— В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ч.1 ст.228 УК РФ, по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в значительном размере, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет либо штраф, сообщает старший инспектор ГИО штаба ЛО МВД России на станции Орёл Инна Таль.