3 февраля 2022



В Орловской области началось дистанционное оформление больничных

Губернатор Андрей Клычков сообщил в соцсетях, что с 1 февраля заработала система дистанционной выдачи листков нетрудоспособности пациентам с симптомами ОРВИ, а также больным COVID-19.

Заявки принимаются по телефонам и электронной почте поликлиник, по номеру «122».

Открытие электронного больничного проходит на основании получения медучреждением положительного теста на COVID-19 из лабораторий или по его предоставлению самим больным. При ОРВИ больничный открывается исходя из симптомов, озвученных в ходе врачебного опроса, который проходит с использованием телемедицинских технологий, включая аудиоконсультации.

 

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Опубликовано 03 Фев 2022 в 12:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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