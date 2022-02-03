В Орловской области началось дистанционное оформление больничных

Губернатор Андрей Клычков сообщил в соцсетях, что с 1 февраля заработала система дистанционной выдачи листков нетрудоспособности пациентам с симптомами ОРВИ, а также больным COVID-19.

Заявки принимаются по телефонам и электронной почте поликлиник, по номеру «122».

Открытие электронного больничного проходит на основании получения медучреждением положительного теста на COVID-19 из лабораторий или по его предоставлению самим больным. При ОРВИ больничный открывается исходя из симптомов, озвученных в ходе врачебного опроса, который проходит с использованием телемедицинских технологий, включая аудиоконсультации.