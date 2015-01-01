В Орловской области начался сезон поджогов сухой травы

В Орловской области традиционно обострилась проблема стихийного сжигания сухой травы. За прошедшие дни пожарные семь раз выезжали на тушение горящей растительности. Так, в поселке Садовый Урицкого района спасатели потушили возгорание сухой травы на площади 700 квадратных метров. Чуть меньше — 600 кв.м. горело деревне Кузнецы Орловского района, а на улице Космонавтов и в деревне Сомово Шаблыкинского района полыхнуло по 500 «квадратов». Эти данные говорят о масштабе проблем.

Меду тем, палы сухой травы опасны сразу по нескольким причинам. Во-первых, неконтролируемое сжигание сухой растительности может привести к тому, что огонь перекинется на хозпостройки и жилые дома. Во-вторых, могут пострадать и так немногочисленные орловские леса. В-третьих, уничтожаются семена многих растений и огромное количество полезных насекомых. А самое неприятное, что все жители окрестных домов вынуждены дышать тем мусором, который сгорает вместе с сухой травой.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).
Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в пожарную охрану (телефон 01, с мобильного 112, 101) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться, — отметили в пресс-службе МЧС.

 

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Опубликовано 14 Мар 2017 в 17:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

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