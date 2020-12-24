24 декабря 2020



В Орловской области найдены останки 314 бойцов и командиров Красной Армии

Благотворительный фонд «Новотранс – 5П» и волонтеры Межрегионального поискового объединения «Костер» подвели итоги полевого сезона «Вахты памяти – 2020».

В течение года поисковики при поддержке Фонда вели активные работы в местах сражений времен Великой Отечественной войны на территории Орловской области.

— В ходе поисковых работ были найдены останки 314 бойцов и командиров РККА. Идентифицированы три бойца, поиск их родственников продолжается. Четыре документа, позволяющих идентифицировать личности найденных бойцов, находятся в работе у экспертов. Также за время поисковых работ были обнаружены и переданы специалистам МЧС 397 взрывоопасных предметов. В рамках реализации проекта «Бери шинель, пошли домой…» возвращены и захоронены на Родине два бойца. Поиск родственников еще двух бойцов продолжается, — сообщил председатель Фонда «Новотранс-5П» Константин Давыдов.

 

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Опубликовано 24 Дек 2020 в 14:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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