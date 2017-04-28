В Орловской области найшли еще троих бешеных — двух лис и собаку

Специалистами отдела вирусологии и диагностики «Орловского референтного центра Россельхознадзора» диагностированы сразу три положительных случая бешенства у животных. Смертельное заболевание выявлено у собаки (труп доставлен из поселка Колпна Колпнянского района) и двух лис (трупы поступили из деревни Лукьянчиково Урицкого района и поселка Лазный Болховского района).

Во всех трех случаях бешенство диагностировано методом флуоесцирующих антител при исследовании тканей головного мозга.

Напомним, что на этой неделе заболевание также было подтверждено у дикой лисы, чей труп поступил из Болховского района. Всего с начала года вместе с перечисленными случаями бешенство у животных выявлялось в Орловской области десять раз.

Бешенство — особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Передаётся со слюной при укусе (или контакте со слюной) больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжёлые нарушения. При контакте с больным животным (укус, ослюнение и пр.) необходимо выдавить кровь из раны, промыть место контакта или укуса теплой водой с мылом и немедленно обратиться к врачу для оказания вакцинопрофилактики и введения антирабической сыворотки.

Инкубационный период заболевания составляет от 10 дней до 3—4 (но чаще 1—3) месяцев, в некоторых случаях — до одного года. У иммунизированных людей в среднем он длится 77 дней, у не иммунизированных — 54 дня. При появлении клинических признаков бешенства лечения нет – наступает летальный исход.