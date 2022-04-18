18 апреля 2022



В Орловской области налажено производство более 230 видов запчастей для иностранной сельхозтехники

Об этом сообщил руководитель регионального департамента промышленности и торговли Максим Петров на заседании штаба по устойчивому развитию АПК Орловской области в условиях санкций.

По информации официального Портала Орловской области, на сегодняшний день в регионе уже освоено производство более 230 видов изделий для иностранных брендов JOHN DEERE, CLAAS, HORSCH, AMAZONE. Среди выпускаемой продукции валы, ступицы, подшипниковые узлы и многое другое.

Выпуск запчастей на орловских предприятиях позволит свести к минимуму производственные риски в период посевной и уборочной компаний.

 

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Опубликовано 18 Апр 2022 в 16:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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