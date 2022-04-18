В Орловской области налажено производство более 230 видов запчастей для иностранной сельхозтехники

Об этом сообщил руководитель регионального департамента промышленности и торговли Максим Петров на заседании штаба по устойчивому развитию АПК Орловской области в условиях санкций.

По информации официального Портала Орловской области, на сегодняшний день в регионе уже освоено производство более 230 видов изделий для иностранных брендов JOHN DEERE, CLAAS, HORSCH, AMAZONE. Среди выпускаемой продукции валы, ступицы, подшипниковые узлы и многое другое.

Выпуск запчастей на орловских предприятиях позволит свести к минимуму производственные риски в период посевной и уборочной компаний.