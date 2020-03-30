В Орловской области налоговые инспекции временно прекращают прием налогоплательщиков

В соответствии с поручением Федеральной налоговой службы налоговые инспекции Орловской области приостанавливают прием и обслуживание налогоплательщиков в период с 30.03.2020 по 03.04.2020.

После 3 апреля прием и обслуживание налогоплательщиков до особого распоряжения будет осуществляться по предварительной записи через Интернет-сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию», информирует пресс-служба УФНС России по Орловской области.