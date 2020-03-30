30 марта 2020



В Орловской области налоговые инспекции временно прекращают прием налогоплательщиков

В соответствии с поручением Федеральной налоговой службы налоговые инспекции Орловской области приостанавливают прием и обслуживание налогоплательщиков в период с 30.03.2020 по 03.04.2020.

После 3 апреля прием и обслуживание налогоплательщиков до особого распоряжения будет осуществляться по предварительной записи через Интернет-сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию», информирует пресс-служба УФНС России по Орловской области.

 

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Опубликовано 30 Мар 2020 в 13:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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