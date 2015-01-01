В Орловской области наложен арест более чем на 100 л спиртосодержащей продукции

С 26 декабря по 10 января сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили 172 объекта, в которых реализуется спиртосодержащая непищевая продукция.

В девяти торговых точках в реализации было выявлено 1140 шт. спиртсодержащей непищевой продукции объемом 113,346 л, запрещенной к реализации (изделие косметическое жидкое «Целебная сила природы», лосьон с экстрактом боярышника, лосьон «Вита-Септ», средство гигиены полости рта жидкое «Настойка дуба», лосьон косметический, розовая вода, лосьон с шалфеем).

Продукция, незаконно находящаяся в обороте, реализовывалась в ООО «Калита» (Орловский район, пгт. Знаменка), ООО «Русский продукт» (г.Мценск), потребительское общество «Исток» (п. Глазуновка), ИП Позднякова (г.Орел), ИП Никитин (г.Орел), ИП Капалина (г.Орел), ИП Филатов (г.Ливны), ИП Скуредин (г.Ливны), ИП Смагина (п.Кромы).

На данную продукцию наложен арест. В отношении виновных лиц составлены протоколы об административном правонарушении.

В праздничные дни мероприятия по контролю проводились при содействии органов внутренних дел.

Мероприятия по контролю за реализацией спиртосодержащей продукции продолжаются, информирует пресс-служба ведомства.