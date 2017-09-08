В Орловской области нашли 39 кабанов, зараженных АЧС

В референтном центре Россельхознадзора подвели итоги работы за год. Как говоритсяв официальном отчете — на территории региона остается напряженной ситуация по инфекционным и инвазионным заболеваниям, в том числе особо опасным инфекциям. В частности, при исследовании на АЧС выявлено 39 положительных проб у диких кабанов. Все зараженные дикие свиньи были обнаружены в одном очаге — в охотхозяйстве МУП «ТТП».

Также орловцам продолжает угрожать бешенство. Всего в 2017 году зафиксировано 28 случаев бешенства среди домашних и диких животных. Кроме того, обнаружено 2 случая гриппа А в полуфабрикатах из мяса птицы (г. Орел, ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»).

Также установлено широкое распространение инвазионных болезней среди сельскохозяйственных животных, в том числе стронгилятоза (КРС, свиньи), фасциолеза и мониезиоза (КРС), аскаридоза (свиньи).

 

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Опубликовано 10 Янв 2018 в 16:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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