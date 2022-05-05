5 мая 2022



В Орловской области «нашли» фантомные площадки по выращиванию рыбы и несуществующий магазин

С начала года Управлением Россельхознадзора выявлено 27 фантомных площадок по производству и реализации продукции животного происхождения, в том числе 4 площадки на территории Орловской области (3 предприятия по выращиванию рыбы, один магазин).

Так, в конце апреля в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям была выявлена фантомная площадка по реализации животноводческой продукции индивидуального предпринимателя Е. (Малоархангельский район, Орловская область).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ индивидуальный предприниматель прекратил свою деятельность 10 января 2022 года. Однако анализ данных системы «Меркурий» показал, что на имя предпринимателя продолжали поступать электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД). Всего после прекращения деятельности поступило 66 эВСД, оформленных на продукцию животного происхождения общим весом 131,6 кг.

С целью предотвращения дальнейшего нелегального введения в оборот подконтрольных госветнадзору товаров 4 мая 2022 года Управление Россельхознадзора исключило указанную площадку из реестра хозяйствующих субъектов компонента ФГИС «Цербер», информирует пресс-служба ТУ Россельхознадзора.

 

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Опубликовано 05 мая 2022 в 12:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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