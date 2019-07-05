В Орловской области нашли кучу опасных плотин. 9 уже привели в порядок

Орловская природоохранная прокуратура проверила состояние плотин в Орловской области. В итоге выяснилось, что ряд объектов представляет серьезную угрозу, так как эксплуатируется с нарушением действующих законов. Так, на плотины отсутствовали декларации безопасности, не был произведен расчет вероятностного вреда от их эксплуатации, не разрабатывались меры по безопасности и предотвращению аварий на гидротехнических сооружениях. В ряде случаев не были определены эксплуатирующие организации ГТС, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По фактам допущенных нарушений оштрафовано 7 должностных лиц органов местного самоуправления и юридическое лицо ГУ ОО «Орелгосзаказчик» на общую сумму 34 тысячи рублей. Кроме того, природоохранным прокурором в суд были направлены исковые заявления в защиту экологических прав неопределенного круга лиц об обязании собственников гидротехнических сооружений устранить выявленные нарушения.

В итоге суд удовлетворил 12 исков прокуратуры. 9 плотин проведены в божеский вид, то есть определено, кто отвечает за их безопасность и эксплуатацию, произведен расчет вероятного вреда в случае их разрушения, а в Ростехнадзор отправлены документы для включения этих ГТС в специальный регистр и получения на них декларации безопасности.