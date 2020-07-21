В Орловской области нашли опасное растение-аллерген, способное уничтожить урожай

В Залегощенском районе Орловской области обнаружили карантинный объект — полыннолистную амброзию (Ambrosia artemisifolia). Как пояснили в лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. опасный карантинный сорняк очень легко приживается на новом месте и слишком агрессивно ведет себя по отношению к другим растениям. Амброзия полыннолистная по внешнему виду напоминает полынь обыкновенную (чернобыльник). Амброзия – высокорослое травянистое растение, 20-180 см высотой. Характеризуется мощной стержневой корневой системой, достигающей 4 м в длину и густой надземной зеленой массой. Листья зеленые, снизу супротивные, вверху очередные, рассеченные, с продолговато-ланцетными зубчатыми долями, располагаются на коротких ворсистых черешках.

Вредоносность амброзии велика. Развивая мощную надземную массу и корневую систему, амброзия сильно подавляет культурные растения. Она расходует очень много воды на образование единицы сухого вещества, что приводит к иссушению почвы. Амброзия резко снижает плодородие почвы, унося из нее большие количества элементов минерального питания растений. Наиболее часто страдают от амброзии яровые хлеба и пропашные культуры, особенно подсолнечник. При недостаточном уходе за посевами этих культур амброзия перерастает их и сильно заглушает, что приводит к резкому снижению, а то и полной гибели урожая. Амброзия полыннолистная опасна и для здоровья людей. Пыльца ее вызывает заболевание амброзийным поллинозом.