23 ноября 2018



В Орловской области нашли опасную плотину

Местные жители обратились в прокуратуру из-за опасной плотины на реке Любовша в деревне Михайловка. В ходе проверки выяснилось, что собственником плотины не обеспечена безопасность ее эксплуатации, что привело к демонтажу конструкций и понижению уровня воды. Кроме того, у собственника отсутствовала декларация безопасности ГТС, а его эксплуатация осуществлялась без привлечения специальной организации и персонала, обладающего необходимой для обслуживания плотины квалификацией. Природоохранная прокуратура обратилась в суд. В итоге суд обязал собственника плотины определить эксплуатирующую организацию, восстановить разрушенные конструкции водосброса, предоставить декларацию безопасности ГТС. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле природоохранного прокурора, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

 

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Опубликовано 23 Ноя 2018 в 11:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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