В Орловской области нашли опасную плотину

Местные жители обратились в прокуратуру из-за опасной плотины на реке Любовша в деревне Михайловка. В ходе проверки выяснилось, что собственником плотины не обеспечена безопасность ее эксплуатации, что привело к демонтажу конструкций и понижению уровня воды. Кроме того, у собственника отсутствовала декларация безопасности ГТС, а его эксплуатация осуществлялась без привлечения специальной организации и персонала, обладающего необходимой для обслуживания плотины квалификацией. Природоохранная прокуратура обратилась в суд. В итоге суд обязал собственника плотины определить эксплуатирующую организацию, восстановить разрушенные конструкции водосброса, предоставить декларацию безопасности ГТС. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле природоохранного прокурора, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.