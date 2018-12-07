В Орловской области нашли опасные скотомогильники

Орловская природоохранная прокуратура проверила содержание сибиреязвенных скотомогильников на территории региона. В итоге было установлено, что областным управлением ветеринарии допущен ряд серьезных нарушений. Так, на территории д. Воронец Хотынецкого района расположен недействующий закрытый сибиреязвенный скотомогильник, который не соответствует предъявляемым требованиям к его обустройству и санитарному состоянию. Не соблюдается режим ограниченной хозяйственной деятельности на территории почвенного очага сибирской язвы, к скотомогильнику имеется беспрепятственный доступ людей, диких животных, его территория не огорожена забором, не имеется соответствующих предупреждающих знаков.

При этом, согласно требованиям законодательства, скотомогильники относятся к 1 классу опасности, то есть их санитарно-защитная зона составляет 1 000 метров. Несмотря на потенциальную опасность данного объекта для человека и животных, санитарно-защитная зона не установлена. Прокурор обратился в суд, чтобы понудить чиновников из облуправления все же организовать надлежащее обустройство и содержание бесхозяйного сибиреязвенного скотомогильника. Кроме того они должны будут представить проект санитарно-защитной зоны могильника и экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта.

На рассмотрении в суде находится еще 3 аналогичных заявления природоохранного прокурора по фактам нарушений по содержанию 10 скотомогильников на территориях Ливенского, Сосковского, Дмитровского районов области, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.