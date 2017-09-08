В Орловской области нашли пропавших грибников

Полицейские-кинологи и волонтеры обнаружили грибников, пропавших в Шаблыкинском районе.

Вчера вечером в полицию поступило сообщение о том, что 55-летняя жительница Шаблыкинского района и двое ее родственников 12 и 13 лет ушли в лес за грибами и не вернулись домой.

Были организованы широкомасштабные поиски пропавших.

Сегодня днем женщину и детей обнаружили сотрудники Кинологического центра регионального УМВД и волонтеры.

Как выяснилось, женщина и подростки не пытались выйти самостоятельно и ожидали помощи.

В настоящее время их жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 09 Окт 2017 в 17:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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