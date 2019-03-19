В Орловской области назначены председатели и судьи районных судов

Указом Президента Российской Федерации от 18.03.2019 № 106 «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Московской области» на 6-летний срок полномочий председателем Новодеревеньковского районного суда вновь назначен Владимир Конюхов, председателем Свердловского районного суда назначен Сергей Занин (до назначения работал судьей Глазуновского районного суда).

Кроме того, данным указом назначены судья Советского районного суда г. Орла Елена Бардина (до назначения на должность работала помощником судьи Орловского областного суда) и судья Хотынецкого районного суда Елена Миронова (до назначения работала мировым судьей судебного участка Хотынецкого района), — сообщили в пресс-службе облсуда.