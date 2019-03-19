19 марта 2019



В Орловской области назначены председатели и судьи районных судов

Указом Президента Российской Федерации от 18.03.2019 № 106 «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Московской области» на 6-летний срок полномочий председателем Новодеревеньковского районного суда вновь назначен Владимир Конюхов, председателем Свердловского районного суда назначен Сергей Занин (до назначения работал судьей Глазуновского районного суда).

Кроме того, данным указом назначены судья Советского районного суда г. Орла Елена Бардина (до назначения на должность работала помощником судьи Орловского областного суда) и судья Хотынецкого районного суда Елена Миронова (до назначения работала мировым судьей судебного участка Хотынецкого района), — сообщили в пресс-службе облсуда.

 

Орел: две беды
Орловцев призвали сообща бороться с браконьерами
Орловские клещи не умеряют аппетит — пострадало уже 749 человек
Опубликовано 19 Мар 2019 в 15:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 32

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"