29 декабря 2021



В Орловской области не состоялся каждый третий аукцион на проведение капремонта

Рост стоимости строительных материалов отмечается ежегодно, но вместе с тем, в 2021 году произошло резкое удорожание строительных материалов и стоимости строительно-монтажных работ. Индекс потребительских цен на строительные материалы в октябре 2021 года увеличился на 26% по отношению к декабрю 2020 года. Индекс цен производителей на строительную продукцию в октябре 2021 год увеличился на 10,6 %. Последствиями роста цен явилось значительное количество несостоявшихся аукционов на отбор подрядчиков для производства строительных работ, задержка сроков завершения работ, удорожание контрактов по капитальному ремонту.

По данным пресс-службы областной администрации, в Орле в 2021 году объявлен 401 аукцион, из которых не состоялось 122 аукциона на сумму 595,9 млн рублей. В 2020 году из 400 аукционов не состоялось только 30.

 

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Опубликовано 29 Дек 2021 в 16:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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