В Орловской области объем госдолга вырос на 600 млн рублей

Орловская область в 2017 год вошла с госдолгом в размере 15, 795 млрд, сообщают «Орловские новости» со ссылкой на департамент финансов области. По сравнению с предыдущим месяцев объем госдолга увеличился на 600 млн рублей. В связи с этим увеличилась доля кредитов кредитных организаций.

— Доля бюджетных кредитов составила 52,7%, доля кредитов кредитных организаций – 47,3%, — пояснила «ОН» член правительства региона Елена Сапожникова.

Объем долга муниципальных образований, входящих в состав Орловской области, по состоянию на 1 января составил 1,5 млрд. рублей.

 

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Опубликовано 17 Янв 2017 в 13:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 28

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