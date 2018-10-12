В Орловской области обезвредили десять мин и снарядов

11 октября спасатели-взрывники работали в Глазуновском районе. Вблизи села Архангельское были изъяты и обезврежены девять минометных мин калибра 82 мм. На поле около села Красная Слободка был обезврежен один артиллерийский снаряд калибра 122 мм.

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей. Подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам. Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительную вибрацию боеприпаса, не говоря о том, что наносить удары или перемещать такие «находки» очень опасно.

Пресс-служба МЧС напомнила, что при обнаружении взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны необходимо немедленно сообщить о находке в Службу спасения по телефонам 01, 101 или в полицию по телефонам 02, 102. При производстве земляных или других работ требуется остановить работу. Также нужно хорошо запомнить место обнаружения предмета, желательно установить предупредительные знаки, используя различные подручные материалы – жерди, колья, веревки, куски материи, камни.

При обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается: наносить удары по корпусу, а также один боеприпас о другой; прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место; закапывать в землю или бросать в водоем; предпринимать попытки к разборке или распиливанию; бросать в костер или разводить огонь вблизи боеприпаса.