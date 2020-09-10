В Орловской области обнаружили и изъяли 59 канистр с прекурсором для производства наркотиков

В Орловской области полицейские пресекли преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков и регионального УФСБ попал орловец 1989 года рождения. Имелась информация, что данный гражданин занимается распространением крупных партий запрещенных к обороту веществ и планирует заняться изготовлением наркотических средств на территории Орловского региона. Оперативники выяснили, что он арендовал для этой цели гараж.

Мужчину задержали, когда он перевозил крупную партию прекурсора в гараж. В операции участвовали оперативники УКОН регионального УМВД и сотрудники ОСН «Гром». В микроавтобусе, который он нанял для транспортировки, оперативники УКОН обнаружили 59 канистр с неизвестной жидкостью. Исследования показали, что в ёмкостях содержится порядка полутора тонн прекурсора для производства наркотических веществ.

При обыске гаража оперативники изъяли стеклянный химический реактор для производства крупной партии наркотиков, 900 граммов синтетического вещества, предположительно наркотического.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли порядка 50 граммов вещества, предположительно наркотического, которое было спрятано в тайник с целью дальнейшего сбыта. Исследование, проведенное ЭКЦ регионального УМВД, показало, что это методон массой 50,2 грамма.

В отношении данного гражданина Следственной частью СУ УМВД России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ.

В настоящее время ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.