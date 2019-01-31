31 января 2019



В Орловской области обнаружили поддельную мясную продукцию

Специалисты отдела молекулярных исследований Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории в Орле провели  исследования 11 проб мясной продукции на выявление ДНК свиньи, курицы и говядины.
По итогам анализа выяснилось, что в двух пробах фарша свиного, в одной пробе свиных консервов, а также в пробе вареной колбасы из свинины присутствовали ДНК курицы. Кроме того, в одной пробе пельменей из мяса птицы обнаружили ДНК свиньи.
Не имея возможности повысить отпускную цену, изготовитель снижает издержки за счет замены дорогого сырья более дешевым. При этом дефицит или дороговизна свинины или говядины на рынке — не оправдание для производителей, скрывающих от потребителей настоящий состав мясной продукции, поясняют специалисты ветлаборатории.
Результаты исследований направлены в территориальное Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

 

Все включено
Орловский бобслеист – призер первенства мира – получит денежное вознаграждение
В Орле за 87 взяток осужден преподаватель философии
Опубликовано 31 Янв 2019 в 16:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"