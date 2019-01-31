В Орловской области обнаружили поддельную мясную продукцию

Специалисты отдела молекулярных исследований Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории в Орле провели исследования 11 проб мясной продукции на выявление ДНК свиньи, курицы и говядины.

По итогам анализа выяснилось, что в двух пробах фарша свиного, в одной пробе свиных консервов, а также в пробе вареной колбасы из свинины присутствовали ДНК курицы. Кроме того, в одной пробе пельменей из мяса птицы обнаружили ДНК свиньи.

Не имея возможности повысить отпускную цену, изготовитель снижает издержки за счет замены дорогого сырья более дешевым. При этом дефицит или дороговизна свинины или говядины на рынке — не оправдание для производителей, скрывающих от потребителей настоящий состав мясной продукции, поясняют специалисты ветлаборатории.

Результаты исследований направлены в территориальное Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.