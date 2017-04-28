В Орловской области объявили штормовое предупреждение о сильном ветре

В ближайшие сутки на Орловщине прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений — порывы ветра до 20 метров в секунду. По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый день лета в регионе будет облачно с прояснениями. Местами небольшие, в отдельных районах умеренные кратковременные дожди, местами грозы, град. Ветер западный 7-12, при грозах местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11°С…+16°С, днем +19°С…+24°С.

В связи с неблагоприятным метеоявлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, обрывом линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

В случае усиления ветра орловцев просят убрать с открытых балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Если буря застала вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, мостов, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Старайтесь побыстрее спрятаться в любом помещении, — рекомендует пресс-служба МЧС.

 

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Опубликовано 31 мая 2017 в 15:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 61

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