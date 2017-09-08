В Орловской области ограбили пожилого мужчину, только что получившего пенсию

Сотрудники МО МВД России «Новодеревеньковское» задержали двух граждан, подозреваемых в грабеже.

В межмуниципальный отдел полиции обратился житель села Кологривово. Гражданин 1947 года рождения рассказал, что стал жертвой преступления. Двое мужчин подкараулили пенсионера в безлюдном месте после того, как он получил пенсию. Пожилой мужчина попытался оказать сопротивление, но безрезультатно: грабители отобрали все деньги. Придя домой и оставив сумку с продуктами, потерпевший отправился за помощью.

В это время один из злоумышленников воспользовался отсутствием хозяина, взломал замок на входной двери его дома и похитил продукты питания.

Вернувшись домой и заметив пропажу, мужчина обратился в полицию. Розыском подозреваемых немедленно занялись сотрудники МО МВД России «Новодеревеньковское».

По признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 УК России «Грабеж» и частью 3 статьи 158 УК России «Кража» следственным отделением МО МВД России «Новодеревеньковское» были возбуждены уголовные дела.

В течение дежурных суток полицейские задержали предполагаемых подозреваемых. Ими оказались жители Новодеревеньковского района 1953 и 1972 годов рождения. Дома у одного из них полицейские изъяли часть продуктов и все похищенные у пенсионера деньги. Как установили оперативники, кражу из дома пенсионера совершил один из задержанных.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.