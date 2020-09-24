24 сентября 2020



В Орловской области ограничения в связи с коронавирусом продлены до 31 октября

Ограничительные мероприятия, введенные в связи с коронавирусом, в Орловской области продлены до 31 октября.

Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 24 сентября.

Органам исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области поручено продолжить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий на рынках, ярмарках, торговых центрах, магазинах, при оказании услуг общественного питания, гостиничных услуг, банковских услуг, транспортных услуг по перевозке пассажиров с целью предотвращения массового распространения новой коронавирусной инфекции. Особое внимание будет уделяться соблюдению норм социального дистанцирования и «масочного» режима, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 24 Сен 2020 в 17:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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