В Орловской области ограничения в связи с коронавирусом продлены до 31 октября

Ограничительные мероприятия, введенные в связи с коронавирусом, в Орловской области продлены до 31 октября.

Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 24 сентября.

Органам исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области поручено продолжить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий на рынках, ярмарках, торговых центрах, магазинах, при оказании услуг общественного питания, гостиничных услуг, банковских услуг, транспортных услуг по перевозке пассажиров с целью предотвращения массового распространения новой коронавирусной инфекции. Особое внимание будет уделяться соблюдению норм социального дистанцирования и «масочного» режима, информирует официальный Портал Орловской области.