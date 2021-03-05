В Орловской области охотники будут отсреливать бобров, барсуков и лис с помощью тепловизоров
На портале Орловской области опубликованы правила и сроки охоты на пушных животных и пернатую дичь. Документ подписал лично губернатор Андрей Клычков. В регионе установлены сроки охоты на пушных животных:
барсук — с 15 августа по 31 октября;
заяц (беляк, русак), лисица, енотовидная собака — с 15 октября по 28 (29) февраля;
ондатра — с 15 октября по 28 (29) февраля;
бобр (европейский, канадский), выдра — с 15 октября по 28 (29) февраля;
белки, куница (лесная, каменная), норка американская, хорь лесной — с 15 октября по 28 (29) февраля;
волк — с 15 октября по 28 (29) февраля.
Также указом установлены сроки весенней охоты:
на тетерева и вальдшнепа – продолжительностью 10 календарных дней с первой субботы апреля, на иные виды пернатой дичи – продолжительностью 10 календарных дней с последней субботы марта;
на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток осуществляется непрерывно с предпоследней субботы марта в течение 30 календарных дней.
В соответствии с указом установлены сроки летне-осенней, осенне-зимней охоты на пернатую дичь:
на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь – в период с третьей субботы августа в течение единого непрерывного срока 90 дней;
на боровую дичь – в период с третьей субботы августа в течение единого непрерывного срока 120 дней.
Кроме того, установлены сроки охоты на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении:
на болотно-луговую дичь – в период с 25 июля в течение единого непрерывного срока 120 дней;
на боровую, степную и полевую дичь – в период с 5 августа в течение единого непрерывного срока 150 дней;
на водоплавающую дичь – в период с третьей субботы августа по 31 декабря.
В охотничьих угодьях на территории Орловской области могут осуществляться следующие виды охоты:
любительская и спортивная охота;
охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
При осуществлении охоты в целях регулирования численности кабана запрещено использование летательных аппаратов. Также запрещено при осуществлении охоты применение световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения для добычи охотничьих животных. Исключение составляют случаи добычи в темное время суток копытных животных, волка, лисицы, енотовидной собаки, барсука, бобров:
в закрепленных охотничьих угодьях при сопровождении охотника штатным работником юридического лица, индивидуального предпринимателя, заключивших охотхозяйственное соглашение или обладающих правом долгосрочного пользования животным миром, которое у них возникло на основании долгосрочной лицензии на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов;
в общедоступных охотничьих угодьях при сопровождении охотника должностным лицом, осуществляющим федеральный государственный охотничий надзор.
Кроме того, запрещается при осуществлении охоты использование петель, в том числе для отлова волка, зайца-беляка.