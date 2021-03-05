В Орловской области охотники будут отсреливать бобров, барсуков и лис с помощью тепловизоров

На портале Орловской области опубликованы правила и сроки охоты на пушных животных и пернатую дичь. Документ подписал лично губернатор Андрей Клычков. В регионе установлены сроки охоты на пушных животных:

барсук — с 15 августа по 31 октября;

заяц (беляк, русак), лисица, енотовидная собака — с 15 октября по 28 (29) февраля;

ондатра — с 15 октября по 28 (29) февраля;

бобр (европейский, канадский), выдра — с 15 октября по 28 (29) февраля;

белки, куница (лесная, каменная), норка американская, хорь лесной — с 15 октября по 28 (29) февраля;

волк — с 15 октября по 28 (29) февраля.

Также указом установлены сроки весенней охоты:

на тетерева и вальдшнепа – продолжительностью 10 календарных дней с первой субботы апреля, на иные виды пернатой дичи – продолжительностью 10 календарных дней с последней субботы марта;

на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток осуществляется непрерывно с предпоследней субботы марта в течение 30 календарных дней.

В соответствии с указом установлены сроки летне-осенней, осенне-зимней охоты на пернатую дичь:

на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь – в период с третьей субботы августа в течение единого непрерывного срока 90 дней;

на боровую дичь – в период с третьей субботы августа в течение единого непрерывного срока 120 дней.

Кроме того, установлены сроки охоты на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении:

на болотно-луговую дичь – в период с 25 июля в течение единого непрерывного срока 120 дней;

на боровую, степную и полевую дичь – в период с 5 августа в течение единого непрерывного срока 150 дней;

на водоплавающую дичь – в период с третьей субботы августа по 31 декабря.

В охотничьих угодьях на территории Орловской области могут осуществляться следующие виды охоты:

любительская и спортивная охота;

охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;

охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;

охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

При осуществлении охоты в целях регулирования численности кабана запрещено использование летательных аппаратов. Также запрещено при осуществлении охоты применение световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения для добычи охотничьих животных. Исключение составляют случаи добычи в темное время суток копытных животных, волка, лисицы, енотовидной собаки, барсука, бобров:

в закрепленных охотничьих угодьях при сопровождении охотника штатным работником юридического лица, индивидуального предпринимателя, заключивших охотхозяйственное соглашение или обладающих правом долгосрочного пользования животным миром, которое у них возникло на основании долгосрочной лицензии на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов;

в общедоступных охотничьих угодьях при сопровождении охотника должностным лицом, осуществляющим федеральный государственный охотничий надзор.

Кроме того, запрещается при осуществлении охоты использование петель, в том числе для отлова волка, зайца-беляка.