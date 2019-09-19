19 сентября 2019



В Орловской области около 30 000 человек владеют гражданским оружием

По данным Росгвардии, в Орловском регионе около 30 000 человек владеют гражданским оружием.

В ходе проверок силовики систематически выявляют факты халатного отношения к хранению оружия и наличию соответствующей разрешительной документации. Недобросовестных пользователей привлекают к административной ответственности; оружие изымают до устранения выявленных недостатков.

Сотрудники лицензионно-разрешительной службы территориального Управления Росгвардии напоминают жителям Орла и области о возможной сдаче незарегистрированного оружия на возмездной основе.

Размер вознаграждения зависит от вида оружия и технических характеристик каждой единицы. Также граждане имеют право обратиться в правоохранительные органы и сдать боеприпасы, либо взрывчатые вещества. Во всех случаях лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, хранившиеся без соответствующего разрешения, освобождаются от уголовной ответственности.

 

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Опубликовано 19 Сен 2019 в 12:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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