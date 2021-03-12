12 марта 2021



В Орловской области около 60 отцов сидят с детьми в декрете

 

По данным Орловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в настоящий момент в области детские пособия получают около 3,7 тысяч граждан. В этом списке не только матери малышей, но и отцы. Так, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет или, проще говоря, в декрете находится 58 отцов. Из них с первым малышом сидят 25 человек, со вторым — 21 человек, с третьим – 6 человек, с четвертым и последующими детьми — 6 человек.

Чаще всего в декрет вместо жены идут мужчины в возрасте от 25 до35 лет (около 80% от общего числа). Самому молодому отцу в декрете, получающему детские пособия от ФСС, – 25 лет, а самому старшему — 56 лет. Кстати, большинство мужчин-получателей пособий проживают в крупных городах Орловской области — Орле и Ливнах, сообщили в ГУ Орловского регионального отделения ФСС РФ.

Орловское ФСС напоминает, что оформить отпуск по уходу за ребенком и получать пособие имеет право любой близкий родственник, фактически осуществляющий уход за ребенком, подлежащий обязательному социальному страхованию: отец, бабушка, дедушка, и даже тётя или дядя.

 

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Опубликовано 12 Мар 2021 в 17:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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