5 декабря 2019



В Орловской области около 66 отцов находятся в отпуске по уходу за ребенком

По данным информационной системы Фонда социального страхования, в настоящий момент в Орловской области детские пособия получают около 4,5 тысячи граждан. В этом списке не только мамы малышей, но и отцы.

В отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет находятся 66 отцов (для сравнения, в прошлом году в отпуске по уходу за ребенком находился 61 мужчина). Из них с первым малышом сидят 25 человек, со вторым — 34 человека, с третьим – 4 человека, с четвертым и последующими детьми — 3 человека.

Чаще всего в отпуск по уходу за ребенком идут мужчины в возрасте от 25 до 35 лет — 80% от общей статистики. Самому молодому мужчине, сидящему дома с ребенком и получающему детские пособия от ФСС, – 24 года, а самому старшему — 54 года. Кстати, большинство таких получателей пособий проживают в Орле и Ливнах.

Орловское Фонда социального страхования напоминает, что оформить отпуск по уходу за ребенком и получать пособие имеет право любой близкий родственник, фактически осуществляющий уход за ребенком, подлежащий обязательному социальному страхованию: отец, бабушка, дедушка, даже тётя или дядя.

 

Орловцы стали меньше болеть
В Орловской области начался конкурс молодежных проектов
17 октября после благоустройства откроется сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии
Опубликовано 05 Дек 2019 в 15:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"