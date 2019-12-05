В Орловской области около 66 отцов находятся в отпуске по уходу за ребенком

По данным информационной системы Фонда социального страхования, в настоящий момент в Орловской области детские пособия получают около 4,5 тысячи граждан. В этом списке не только мамы малышей, но и отцы.

В отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет находятся 66 отцов (для сравнения, в прошлом году в отпуске по уходу за ребенком находился 61 мужчина). Из них с первым малышом сидят 25 человек, со вторым — 34 человека, с третьим – 4 человека, с четвертым и последующими детьми — 3 человека.

Чаще всего в отпуск по уходу за ребенком идут мужчины в возрасте от 25 до 35 лет — 80% от общей статистики. Самому молодому мужчине, сидящему дома с ребенком и получающему детские пособия от ФСС, – 24 года, а самому старшему — 54 года. Кстати, большинство таких получателей пособий проживают в Орле и Ливнах.

Орловское Фонда социального страхования напоминает, что оформить отпуск по уходу за ребенком и получать пособие имеет право любой близкий родственник, фактически осуществляющий уход за ребенком, подлежащий обязательному социальному страхованию: отец, бабушка, дедушка, даже тётя или дядя.