В Орловской области оператора связи оштрафовали за СМС-спам

В адрес орловского УФАС поступило заявление о рекламе через смс-рассылки без предварительного согласия абонента на ее получение. В отношении оператора связи было возбуждено дело, в ходе рассмотрения которого комиссия установила, что ранее гражданин направлял в адрес ПАО «ВымпелКом» претензию с просьбой установить запрет смс-рассылок рекламного характера на его номер. Однако оператор продолжил присылать на его номер смс с рекламой.

По результатам рассмотрения дела, комиссия управления признала оператора связи нарушившим закон «О рекламе». Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием. За нарушение действующего законодательства в отношении ПАО «ВымпелКом» и его должностного лица были возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых юридическое и должностное лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере ста одной и пяти тысяч рублей соответственно.

 

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Опубликовано 10 Июл 2018 в 13:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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