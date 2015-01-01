В Орловской области оператора связи оштрафовали за СМС-спам

В адрес орловского УФАС поступило заявление о рекламе через смс-рассылки без предварительного согласия абонента на ее получение. В отношении оператора связи было возбуждено дело, в ходе рассмотрения которого комиссия установила, что ранее гражданин направлял в адрес ПАО «ВымпелКом» претензию с просьбой установить запрет смс-рассылок рекламного характера на его номер. Однако оператор продолжил присылать на его номер смс с рекламой.

По результатам рассмотрения дела, комиссия управления признала оператора связи нарушившим закон «О рекламе». Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием. За нарушение действующего законодательства в отношении ПАО «ВымпелКом» и его должностного лица были возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых юридическое и должностное лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере ста одной и пяти тысяч рублей соответственно.